Лоббисты, которых не знает Зеленский, помогли Баканову - theBabel

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting, которую нанял некий Маркус Коэн от имени Владимира Зеленского, в апреле этого года организовала визит украинской делегации в США . Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Министерстве юстиции США.

Эксперт либертарианской организации Институт Катона (CATO Institute) Даг Бандоу, который принимал участие в одной из таких встреч, сообщил изданию theБабель, что украинскую делегацию возглавлял Иван Баканов, на тот момент глава партии Слуга народа.

Визит состоялся в период с 15 по 17 апреля 2019 года. Издание пишет, что члены делегации посетили офис конгрессмена Брендана Бойла и встретились с бывшим сенатором Нормом Колманом.

Также делегация посещала Центр стратегических и международных исследований, Совет национальной безопасности и Институт Катона.

Даг Бандоу подтвердил theБабелю, что он лично общался с Бакановым во время его визита в институт 16 апреля.

"Его [Баканова] сопровождали несколько советников, но именно он говорил. Их сопровождали представители Signal, но я не помню их имен", — рассказал Бандоу.

В Signal Group Consulting отказались предоставить изданию дополнительную информацию о визите, кроме той, что опубликована в отчетах для американского Минюста.

В партии Слуга народа изданию ответили: "Поскольку политическая партия Слуга народа не обладает предоставленной вами информацией, мы не можем прокомментировать данный вопрос".

1 августа Signal Group Consulting опубликовала отчет о предоставлении лоббистских услуг в пользу Зеленского. Сам президент отрицает, что во время президентских выборов пользовался услугами лоббистов в США. На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский допустил, что это возможно.

Маркус Коэн, который нанимал от имени Зеленского Signal Group Consulting, указал в документах свой адрес в Киеве - ул. Большая Васильковская, 72, второй этаж ТРЦ Олимпийский. Этот же адрес указан на официальном сайте Слуги народа как адрес киевского офиса партии.