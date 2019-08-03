Зеленский отрицает, что пользовался услугами лоббистов в США

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский отрицает, что во время президентских выборов пользовался услугами лоббистов в США. Об этом он заявил в Трускавце, пишет УП.

"Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лобби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил".

На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский сказал: "Я не знаю, наверное, они там ложь не пишут - кто-то, может (заказывал услуги лоббистов в США - ред.), я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил".

1 августа лоббистская компания Signal Group Consulting опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая сего года.

Согласно документам, представленным Министерству юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $60 000 и на возмещение расходов - $9371.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.