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Зеленский отрицает, что пользовался услугами лоббистов в США

Зеленский отрицает, что пользовался услугами лоббистов в США - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.08.2019, 15:45

Президент заявил, что лобби ему не нужно

Президент Владимир Зеленский отрицает, что во время президентских выборов пользовался услугами лоббистов в США. Об этом он заявил в Трускавце, пишет УП.

"Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лобби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил".

На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский сказал: "Я не знаю, наверное, они там ложь не пишут - кто-то, может (заказывал услуги лоббистов в США - ред.), я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил".

1 августа лоббистская компания Signal Group Consulting опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая сего года.

Согласно документам, представленным Министерству юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $60 000 и на возмещение расходов - $9371.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.

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Владимир Зеленский лобби
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