Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Адрес лоббистов в США совпал с Зе!Офисом. Зеленский все отрицает

Адрес лоббистов в США совпал с Зе!Офисом. Зеленский все отрицает - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 16:20

Президент Владимир Зеленский продолжает отрицать связь с лоббистами

Заказ лоббистких услуг для президента Владимира Зеленского вероятно был осуществлен неким Маркусом Коэном, который указал свой адрес в Киеве - ул. Большая Васильковская, 72, второй этаж ТРЦ Олимпийский. Адрес из отчета лоббистской компании Signal Group Consulting, LLC о работе, которую она исполнила в пользу Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года, опубликованный Голосом Америки, совпадает с расположением Зе!Офиса, о чем свидетельствует сайт офиса.

В тоже время, на официальном сайте ЗеКоманды сообщается, что по этому же адресу находится киевский Зе!Офис.

Ранее в издании Голос Америки утверждали, что сейчас по этому адресу нет ни офиса Маркуса Коэна, ни офиса какой-либо другой организации. 1 августа Signal Group Consulting опубликовала отчет о предоставлении лоббистских услуг в пользу Зеленского. Сам президент отрицает, что во время президентских выборов пользовался услугами лоббистов в США. На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский ответил, что ничего об этом не знает.

Читайте также: Зеленский: Богдан может уйти с поста в любое время - видео

Напишите нам
Владимир Зеленский Signal Group Consulting макрус коэн
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 