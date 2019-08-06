Адрес лоббистов в США совпал с Зе!Офисом. Зеленский все отрицает

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заказ лоббистких услуг для президента Владимира Зеленского вероятно был осуществлен неким Маркусом Коэном, который указал свой адрес в Киеве - ул. Большая Васильковская, 72, второй этаж ТРЦ Олимпийский. Адрес из отчета лоббистской компании Signal Group Consulting, LLC о работе, которую она исполнила в пользу Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года, опубликованный Голосом Америки, совпадает с расположением Зе!Офиса, о чем свидетельствует сайт офиса.

В тоже время, на официальном сайте ЗеКоманды сообщается, что по этому же адресу находится киевский Зе!Офис.

Ранее в издании Голос Америки утверждали, что сейчас по этому адресу нет ни офиса Маркуса Коэна, ни офиса какой-либо другой организации. 1 августа Signal Group Consulting опубликовала отчет о предоставлении лоббистских услуг в пользу Зеленского. Сам президент отрицает, что во время президентских выборов пользовался услугами лоббистов в США. На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский ответил, что ничего об этом не знает.

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