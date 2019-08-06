Лобби. "Представитель в США" подписывался за Зеленского: видео

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Некий Маркус Коэн не зарегистрирован в США и не имеет офиса по адресу, указанному в документе

Некий Маркус Коэн, указанный в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, LLC как представитель интересов Владимира Зеленского и подписывавший за него документы в Вашингтоне, не имеет офиса по адресу, указанному в документе. Об этом сообщает Голос Америки.

Журналисты проверили, существует ли офис Коэна по указанному в отчете адресу: Киев, Большая Васильковская, 72, Торговый центр Олимпийский, 2 этаж.

Отмечается, что они не обнаружили там действующих офисов - только магазины и пустые помещения. 

"Кто такой Маркус Коэн, никто о нем не знает. Он не зарегистрирован в Соединенных Штатах, нигде не появлялся с лоббистской деятельностью, о нем не известно в Украине", - сказал журналист Руслан Петричка.

Представитель Центра ответственной политики Open Secrets, эксперт по деятельности лоббистов в Вашингтоне Анна Масолия прокомментировала ситуацию: "Конечный бенефициар этого соглашения Владимир Зеленский и его партия... Хорошо, что вы посмотрели в адрес господина Коэна. Это то, что мы делаем, когда отслеживаем "темные" деньги. Во многих случаях группы, работающие с "темными" деньгами, пытаются тратить деньги в политике и не оставлять денежный след. В этом случае офис, в котором нет работников, не выглядит действующим - это один из признаков, свидетельствующий о существовании группы, оперирующей "темными" деньгами".

1 августа лоббистская компания Signal Group Consulting опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая этого года. Согласно документам, представленным Министерству юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $60 000 и на возмещение расходов - $9371. Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.

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Теги: Владимир Зеленский, лобби
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