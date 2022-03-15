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Луганская область. Оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей и роддом – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 11:21
Луганская область. Оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей и роддом – фото - Фото
Фото - Гайдай

В Рубежном Луганской области российские оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей "Хрусталик", родильное отделение городской больницы и три школы. Под обстрелами погибли четыре человека, сообщил глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай в Telegram.

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"Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды – это сегодняшние реалии наших городов", – написал Гайдай.

Он сообщил, что в результате обстрела больницы родильный стационар был полностью разрушен.

Луганская область. Оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей и роддом – фото

"Теперь в Луганской области стало на один роддом меньше. Последние роды там произошли 11 марта в 23:23 в подвальном помещении во время мощного обстрела", – написал Гайдай.

Луганская область. Оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей и роддом – фото

По его словам, сейчас военные, полиция, спасатели, врачи и волонтеры работают на грани человеческих возможностей 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи.

Луганская область. Оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей и роддом – фото

В эфире общенационального телемарафона Гайдай сообщил, что оккупанты обстреливают абсолютно всю подконтрольную Украине территорию области, не брезгуя никакими методами.

Луганская область. Оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей и роддом – фото

На Попасную оккупанты сбросили фосфорную бомбу, дома престарелых расстреливают из танков. Грады, Смерчи, минометы, артиллерия применяются против всех населенных пунктов Луганщины.

При этом, по словам Гайдая, линия фронта на Луганщине остается неизменной, и украинские защитники ее удерживают. Он предположил, что российские войска обстреливают гражданских "от злости или от отчаяния", или же у них есть цель уничтожить все население области, так как под обстрелами – абсолютно мирные частные дома.

Луганская область. Оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей и роддом – фото

Гайдай также сообщил в Facebook, что в Луганской области полностью обесточены 22 населенных пункта, 14 – частично. Без электроэнергии остались более 96 000 потребителей. Худшая ситуация – в Рубежном, Северодонецке, Попаснянском районе и в Лисичанске.

При этом вопрос наладки электроэнергии просто "завис" в воздухе, так как российские оккупанты снарядами уничтожают подстанции, в результате обстрелов "кромсают" провода и опоры, которые уже не подлежат восстановлению – нужна полная реконструкция с нуля.

Луганская область. Оккупанты разрушили интернат для слабовидящих детей и роддом – фото
  • 70% территорий Луганской области уже временно оккупированы российскими войсками. На этих территориях распространяется российская пропаганда и фейки.
Оксана Житнюк
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