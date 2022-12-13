Лукашенко назначил главу МИД взамен внезапно умершего Макея

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко нашел замену бывшему главе беларуского МИД Владимиру Макею, который неожиданно умер несколько недель назад. Новым министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник. Об этом сообщает Белта.

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Как отмечается, до сегодняшнего назначения Алейник работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра.

Ранее новоназначенный глава МИД Беларуси был послом в Великобритании, постпредом Беларуси в ООН.

Родился Алейник в 1965 году.

26 ноября сообщалось, что умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он умер скоропостижно, подробности и причины смерти не разглашались.

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Наталія Медведєва

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