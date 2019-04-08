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08.04.2019, 15:17

Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента Украины

Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента Украины - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Белорусский президент сказал, что если не нравится ни Зеленский, ни Порошенко, то не нужно идти на выборы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко будет переизбран на второй срок, несмотря на отставание от кандидата Владимира Зеленского в первом туре выборов. Об этом он рассказал в интервью турецкому Анадолу, передает БЕЛТА.

"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил Лукашенко.

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Он добавил, что одного знает хорошо, "а второго я видел только в кино, я его как политика не знаю".

Лукашенко напомнил, что у них с Порошенко "был когда-то общий друг" - экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому пришлось скрываться в других странах после реформирования своей страны.

"Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", - подчеркнул он.

Также президент Беларуси подчеркнул, что, "если не за кого голосовать, то и голосовать не надо".

"Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот", - заявил Лукашенко.

"Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться 10 или более лет", - добавил он.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, александр лукашенко, выборы-2019, второй тур
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