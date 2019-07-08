Лукашенко ответил Зеленскому о переговорах с Путиным в Минске

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что поддерживает предложение президента Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с президентом России Владимиром Путиным при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Лукашенко уточняет, что, по его мнению, проблему должны решать "три славянских народа", однако, если Зеленский хочет участия в переговорах и других сторон, особенно США, то президент Беларуси его поддерживает.

В Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров, резюмировали в пресс-службе президента Беларуси.

Сегодня Зеленский предложил Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате. Предложение прозвучало в ответ на скандал вокруг провокационной попытки телеканала Виктора Медведчука и российских пропагандистов устроить телемост под названием "Надо поговорить".