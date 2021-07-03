Лукашенко пугает беларусов оружием из Украины. В этом году изъяли четыре единицы – ГПСУ

За пять месяцев 2021 года, по информации беларуской стороны, пограничники РБ изъяли четыре единицы оружия на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, комментируя вчерашнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы возросшем потоке контрабанды оружия из Украины.

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В ГПСУ говорят, что с начала года на украинско-беларуской границе украинские пограничники прекратили попытки незаконного перемещения через границу 27 единиц оружия, из которых 12 единиц охотничьего, 13 – холодного и по одной – газового и пневматического. За аналогичный период прошлого года задержали на шесть единиц оружия больше.

Согласно же информации Беларуси, ее пограничники за пять месяцев этого года задержали на границе с Украиной (при въезде и выезде) только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов.

По итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в 6,9 раз количества обнаруженного оружия на границе с Украиной.

"Поэтому все заявления беларуских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины безосновательны", – подчеркнули в ГПСУ.

Вчера Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за "огромного количества" оружия, которое якобы поступает из Украины в Беларусь.

В МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы.

США считают заявление Лукашенко попыткой отвлечь внимание от репрессий в Беларуси.

Вадим Ребрина

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