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Лукашенко пугает беларусов оружием из Украины. В этом году изъяли четыре единицы – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 16:49
Лукашенко пугает беларусов оружием из Украины. В этом году изъяли четыре единицы – ГПСУ - Фото
Фото: ГПСУ

За пять месяцев 2021 года, по информации беларуской стороны, пограничники РБ изъяли четыре единицы оружия на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, комментируя вчерашнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы возросшем потоке контрабанды оружия из Украины. 

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В ГПСУ говорят, что с начала года на украинско-беларуской границе украинские пограничники прекратили попытки незаконного перемещения через границу 27 единиц оружия, из которых 12 единиц охотничьего, 13 – холодного и по одной – газового и пневматического. За аналогичный период прошлого года задержали на шесть единиц оружия больше.

Согласно же информации Беларуси, ее пограничники за пять месяцев этого года задержали на границе с Украиной (при въезде и выезде) только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов.

По итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в 6,9 раз количества обнаруженного оружия на границе с Украиной.

"Поэтому все заявления беларуских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины безосновательны", – подчеркнули в ГПСУ.

  • Вчера Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за "огромного количества" оружия, которое якобы поступает из Украины в Беларусь. 
  • В МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы.
  • США считают заявление Лукашенко попыткой отвлечь внимание от репрессий в Беларуси. 

Вадим Ребрина
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граница беларусь александр лукашенко
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