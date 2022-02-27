Лукашенко заверил: из Беларуси в Украину ракеты не полетят, войска не пойдут – Зеленский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что с территории Беларуси не будет нападений на территорию Украины. Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я подробно объяснил ему невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Белоруссии. И он меня заверил в этом", – заявил Зеленский.

Ранее сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Лукашенко может в любой момент отправить армию Беларуси на войну с Украиной.

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Наталия Медведева

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