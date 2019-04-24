Луценко - Януковичу: Ждем с нетерпением! С наручниками и конвоем

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Юрий Луценко, при котором экс-президента Виктора Януковича заочно осудили за госизмену и пособничество Москве в ведении войны против Украины, радостно отреагировал на сообщение о том, что беглец хочет вернуться из РФ на родину при новой власти. Об этом он пишет у себя в Facebook.

"Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", - сказал он.

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По словам главы ГПУ, Верховная Рада дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства.

"Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - подчеркнул он.

В 2019 году Оболонский райсуд Киева приговорил сбежавшего в 2014 году в Ростов-на-Дону Януковича к 13 годам тюрьмы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

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