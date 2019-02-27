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27.02.2019, 14:45

Луценко: Антикоррупционная статья была "мертвой"

Луценко: Антикоррупционная статья была "мертвой" - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор объясняет решение Конституционного суда о статье 368-2 УК тем, что антикоррупционный комитет подготовил неприменимый на практике документ

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Антикоррупционный комитет Верховной Рады подготовил неприменимый на практике документ. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, комментируя по просьбе журналистов решение КСУ.

По словам Луценко, решение Конституционного суда "не является большой неожиданностью". "Специалисты в сфере права знают о том, что наш фанастический антикоррупционный комитет ВР подготовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения", - отметил он.

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По его словам, свидетельством тому является то, что за последние годы НАБУ по этой статье не смогло привлечь к ответственности ни одного человека. Луценко подчеркнул, что юристы называют такие статьи "мертвыми" - то есть, неприменимыми на практике. "Поэтому высказывать претензии к Конституционному суду могут только те, кто внимательно не вчитывался в документ", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что до сих пор нормы плохо прописанного закона не действовали.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за".

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Теги: конституционный суд, гпу, коррупция, юрий луценко
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