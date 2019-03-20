Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.03.2019, 18:25

Луценко: "Депутат Д" получил 2,5 млн на победу "кандидата Ю"

Луценко: "Депутат Д" получил 2,5 млн на победу "кандидата Ю" - Фото
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

По словам генпрокурора, 2,5 млн грн "черного нала" предназначались для победы "кандидата Ю" в Дубно Ровенской области

Реклама
Реклама

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в городе Дубно Ровенской области задержали "участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты" с 2,5 млн грн "черного нала". Об этом Луценко написал в своем Facebook.

"В связи с этим предлагаю простую арифметическую задачку: Если участник Всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн "черного нала" для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тыс - то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн?" – написал генпрокурор.

Реклама

Он отметил, что эти средства не учтены в избирательном фонде.

Источник LIGA.net в ГПУ сообщил, что под "кандидатом Ю" имеется в виду Юлия Тимошенко, а под "депутатом Д" – депутат Валерий Дубиль.

Также в ГПУ сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство, однако квалификация пока неизвестна.

Луценко отметил, что задержание проводили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), Службы безопасности (СБУ) и Генпрокуратуры.

В пресс-службе ГБР корреспонденту LIGA.net сообщили, что не принимали участия в сегодняшнем задержании. В СБУ подтвердили свое участие, но комментировать задержание отказались.

Как известно, генеральный прокурор избирается по представлению президента.

Ранее СБУ сообщила, что пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Заказчиком подкупа Генпрокуратура называет нардепа от Батькивщины Валерия Дубиля.

Луценко заявил, что будет просить Верховную Раду дать согласие на привлечение его к ответственности.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, юрий луценко, юлия тимошенко, Валерий Дубиль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 