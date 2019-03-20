Луценко: "Депутат Д" получил 2,5 млн на победу "кандидата Ю"

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в городе Дубно Ровенской области задержали "участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты" с 2,5 млн грн "черного нала". Об этом Луценко написал в своем Facebook.

"В связи с этим предлагаю простую арифметическую задачку: Если участник Всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн "черного нала" для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тыс - то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн?" – написал генпрокурор.

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Он отметил, что эти средства не учтены в избирательном фонде.

Источник LIGA.net в ГПУ сообщил, что под "кандидатом Ю" имеется в виду Юлия Тимошенко, а под "депутатом Д" – депутат Валерий Дубиль.

Также в ГПУ сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство, однако квалификация пока неизвестна.

Луценко отметил, что задержание проводили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), Службы безопасности (СБУ) и Генпрокуратуры.

В пресс-службе ГБР корреспонденту LIGA.net сообщили, что не принимали участия в сегодняшнем задержании. В СБУ подтвердили свое участие, но комментировать задержание отказались.

Как известно, генеральный прокурор избирается по представлению президента.

Ранее СБУ сообщила, что пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Заказчиком подкупа Генпрокуратура называет нардепа от Батькивщины Валерия Дубиля.

Луценко заявил, что будет просить Верховную Раду дать согласие на привлечение его к ответственности.