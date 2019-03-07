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07.03.2019, 15:19

ГПУ придет в Раду за депутатом от Батькивщины

ГПУ придет в Раду за депутатом от Батькивщины - Фото
Валерий Дубиль (фото - ba.org.ua)

Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности Валерия Дубиля

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Генеральная прокуратура будет просить Верховную Раду дать согласие на привлечение к ответственности депутата Валерия Дубиля. Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, это может быть на следующей неделе, если останется время после того, как депутаты пройдут все поправки к закону о языке.

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"Если такая возможность будет, мы в тот же день зарегистрируют представление в парламенте", - сказал он.

28 февраля Дубиль не пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможной организации работы технологов из России для создания сети агитаторов на выборах в Украине. Сам депутат заявлял, что о вызове на допрос узнал от семьи и из СМИ, а официального приглашений или вызова не получал.

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Теги: гпу, Батькивщина, нардеп, Валерий Дубиль
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