Луценко: Новое дело против Януковича передать в суд пока нельзя

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чтобы передать в суд новое дело по экс-президенту Виктору Януковичу нужно принять закон о заочном производстве. Парламент может проголосовать уже на этой неделе. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Луценко пояснил, что нужно восстановить норму о заочном производстве и судебном следствии, которая действовала до создания ГБР. Законопроект уже готов и будет рассмотрен профильным парламентским комитетом уже в среду, 6 февраля.

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Луценко отметил, что без этого закона он не может передать в суд для заочного рассмотрения другие производства. По его словам, речь идет о нескольких тысячах подозреваемых в терроризме, таких как Стрелков, Безлер, "террористы в погонах вооруженных сил РФ", российские политики и граждане Украины, которые скрываются от правосудия на временно оккупированных территориях.

24 января Оболонский районный суд Киева огласил приговор Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания.

1 февраля Луценко сообщил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле – Януковича. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.