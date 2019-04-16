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16.04.2019, 11:08

Луценко об освобождении Савченко: Судебная система тяжело больна

Луценко об освобождении Савченко: Судебная система тяжело больна - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что обвиняемые в подготовке теракта и госпереворота Савченко и Рубан не останутся без наказания

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что освобождение обвиняемых в планировании теракта и госпереворота нардепа от ВО Батькивщина Надежды Савченко и бывшего главы Офицерского корпуса Владимира Рубана говорит о проблемах в судебной системе Украине, но не останется безнаказанным. Об этом он написал в своем Facebook.

"Дело Савченко - Рубана 28 января 2019 было направлено в суд с обвинительным актом. Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда. Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжело больна", - заявил он.

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Среди проблем судебной системы он выделил "манипуляции с бесконечной сменой адвокатов" (у Савченко за все время было 8 платных и 1 государственный адвокат), "критически малое количество судей в судах", передачу дела из одного суда в другой, самоотвод судей и нежелание некоторых выполнять свои обязанности.

"Ну и главное: освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств против Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - резюмировал он. 

Вчера, около полуночи 15 апреля, Савченко и Рубан были освобождены из здания Броварского горрайонного суда из-за того, что суд не успел в установленные законом сроки продлить арест.

С начала февраля 2019 года дело Савченко-Рубана передали из суда в суд - сначала в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области

Савченко инкриминируют действия, направленные на насильственное изменения или свержение конституционного строя, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Рубану – террористический акт и незаконное обращение с оружием.

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Теги: суд, освобождение, генпрокурор, Савченко, Рубан, госпереворот, Луценко
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