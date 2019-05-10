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10.05.2019, 17:59

Луценко ответила на проигрыш Парубия в Окружном админсуде Киева

Луценко ответила на проигрыш Парубия в Окружном админсуде Киева - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель президента Ирина Луценко заявила,что не согласна с решением суда и привела аргументы из того же регламента, на который сослались судьи

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Представитель президента в парламенте Ирина Луценко не согласна с решением Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск нардепа от Батькивщины Сергея Власенко и признал незаконными действия главы Рады Андрея Парубия, предоставившего ей право выступать на заседаниях согласительного совета депутатских фракций в период с 5 февраля 2018-го по 8 апреля 2019 года.

В своем решении суд ссылается на регламент Рады.

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"Ирина Луценко, руководствуясь ч. 4 и 5 ст.73 регламента ВРУ, имеет неоспоримое право участвовать в заседаниях согласительного совета и как народный депутат Украины, и как представитель президента", - написала она в своем Facebook, отметив, что нардепы имеют право "присутствовать на заседаниях согласительного совета, принимать участие в обсуждении, вносить предложения по расписанию пленарных заседаний".

Также она отметила, что полномочия Парубия, как главы парламента, по ведению заседаний согласительного совета "является дискреционными", поскольку документ не определяет порядок его проведения и в нем отсутствуют ограничения по предоставлению слова выступающим.

Помимо этого, добавила она, Конституционный Суд еще в 2000-м постановил, что суды не вправе вмешиваться в политические и внутриорганизационные вопросы деятельности Рады.

В первом комментарии под ее постом генпрокурор Юрий Луценко, который является мужем Ирины Луценко, написал: "Наконец-то ты в понедельник будешь дома!".

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Теги: андрей парубий, суд, запрет, ирина луценко, сергей власенко, окружной админсуд киева
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