Нардеп выиграл дело против Парубия в Окружном админсуде Киева

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп от Батькивщины Сергей Власенко выиграл дело в Окружном админсуде Киева против главы Рады Андрея Парубия - предоставление на заседаниях согласительного совета депутатских фракций слова представителю президента Ирине Луценко признано незаконным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о выступлениях Луценко в период с 5 февраля 2018-го по 8 апреля 2019 года.

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Суд постановил, что регламентом Верховной Рады не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета депутатских групп слова для выступления представителю президента.

В удовлетворении остальных исковых требований Власенко было отказано.

7 мая сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Парубия по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств.

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