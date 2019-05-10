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10.05.2019, 13:24

Нардеп выиграл дело против Парубия в Окружном админсуде Киева

Нардеп выиграл дело против Парубия в Окружном админсуде Киева - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной админсуд Киева признал противоправным решение спикера Андрея Парубия предоставить Ирине Луценко слово на согласительном совете Рады

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Нардеп от Батькивщины Сергей Власенко выиграл дело в Окружном админсуде Киева против главы Рады Андрея Парубия - предоставление на заседаниях согласительного совета депутатских фракций слова представителю президента Ирине Луценко признано незаконным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о выступлениях Луценко в период с 5 февраля 2018-го по 8 апреля 2019 года.

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Суд постановил, что регламентом Верховной Рады не предусмотрено предоставление на заседаниях согласительного совета депутатских групп слова для выступления представителю президента.

В удовлетворении остальных исковых требований Власенко было отказано.

7 мая сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Парубия по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств.

Читайте также: Парубий готов уйти в отставку при одном условии

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Теги: андрей парубий, суд, ирина луценко, сергей власенко, окружной админсуд, представитель президента
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