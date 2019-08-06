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Луценко рассказал, когда завершится расследование по Мангеру

Луценко рассказал, когда завершится расследование по Мангеру - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 16:39

По словам генпрокурора, к концу недели Мангеру сообщат о завершении досудебного расследования, он начнет знакомиться с делом

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по Владиславу Мангеру в рамках дела об убийстве херсонской активистки и помощницы мэра Екатерины Гандзюк завершится к концу недели, после чего Мангер начнет знакомиться с материалами дела. Видео с заявлением генпрокурора опубликовала его секретарь Лариса Сарган.

Луценко заявил, что недовольство возможной судебной сделкой с Игорем Поплавским "не выдерживает критики", поскольку, по словам генпрокурора, именно благодаря этой сделке появилась возможность привлечь к ответственности организаторов преступления.

Ранее сообщалось, что прокуратура может утвердить судебную сделку с Виктором Поплавским, одним из фигурантов дела Гандзюк.

Приговор в отношении нападавших на Гандзюк вступил в силуСергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы; Владимира Васяновича – к 4 годам; Виктора Горбунова – к 3 годам; Вячеслава Вышневского – к 4 годам; Никиту Грабчука – к 6 годам.

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юрий луценко дело гандзюк владислав мангер
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