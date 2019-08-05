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Отец Гандзюк заявил, что с Павловским хотят заключить сделку

Отец Гандзюк заявил, что с Павловским хотят заключить сделку - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)
05.08.2019, 17:22

Прокуратура собирается заключить сделку с фигурантом дела без ведома потерпевшей стороны, заявил Виктор Гандзюк

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Отец погибшей херсонской активистки и помощницы мэра Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что Генпрокуратура продолжает "разваливать дело об убийстве Кати", в частности, у него есть информация, что прокуратура собирается утвердить сделку с фигурантом дела Игорем Павловским. Об этом Виктор Гандзюк написал в Facebook.

Он напомнил, что ранее прокуратура заявила, что Павловский уже не проходит по делу как организатор, а только как фигурант, который "скрывал информацию о нападении". Потом следствие сообщало, что он "очень болен", а позже прокуроры не подали ходатайство о продлении меры пресечения для Павловского.

После передачи дела против него в суд стало известно, что прокуратура собирается утвердить сделку без согласия Виктора Гандзюк – потерпевшей стороны.

Он добавил, что дело передали в Приморский суд Одессы по ходатайству Верховного суда.

"Что ж, надеюсь, что в Приморском суде судьи не будут прятаться от потерпевших и втихаря утверждать какие-то сделки", - подытожил он.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что Павловскому изменили подозрение в апреле 2019-го на основании полученных доказательств и сделка с обвиняемым в данном случае, по закону, заключается без письменного согласия потерпевшей стороны, передает Украинская правда.

"А перенос рассмотрения дела в суд в Одессе, как указано в постановлении ВС, связан с исключительными обстоятельствами уголовного производства, необходимостью обеспечения безопасности обвиняемого, который дает изобличительные показания относительно заказчиков убийства, и пребыванием его в городе Одесса", - добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что приговор суда против пятерых напавших на Гандзюк вступил в силу.

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игорь павловский Екатерина Гандзюк
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