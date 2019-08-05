Приговор напавшим на Гандзюк вступил в силу

Приговор Печерского райсуда Днепропетровской области напавшим на херсонскую активистку, помощницу мэра города Екатерину Гандзюк, сегодня вступил в силу. Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Осуждены были пять человек.
Приговор вынесли 6 июня. Все обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы; Владимира Васяновича – к 4 годам; Виктора Горбунова – к 3 годам; Вячеслава Вышневского – к 4 годам; Никиту Грабчука – к 6 годам.
30 июля Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт против Игоря Павловского - еще одного подозреваемого в деле Гандзюк.
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