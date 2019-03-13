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13.03.2019, 19:59

Луценко: Соучастие Гладковского в деле Укроборонпрома очевидно

Луценко: Соучастие Гладковского в деле Укроборонпрома очевидно - Фото
Игорь Гладковский (скриншот видео)

Следствие работает над получением необходимых доказательств для расширения круга подозреваемых

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Генеральный прокурор Игорь Луценко заявил, что следствие считает "очевидным" соучастие сына бывшего замсекретаря СНБО Игоря Гладковского в хищениях на Укроборонпроме. Об этом Луценко заявил журналистам на брифинге, сообщает УНИАН.

По словам генпрокурора, Рогоза и Жуков проводили операции поставок оборудования и деталей на Укроборонпром, а также осуществляли дальнейшее обналичивание полученных за продукцию средств.

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"В отношении вероятного участия господина Гладковского-Свинарчука, то переписка не указывает на то, что он занимался производством или переводом средств в наличность без уплаты налогов, но для нас очевидно, что он был соучастником этой деятельности", - сказал Луценко.

По его словам, следствие работает над получением необходимых доказательств для расширения круга подозреваемых.

Напомним, Гладковский-младший подал в суд на журналиста Дениса Бигуса после выхода в эфир расследования, согласно которому сын бывшего замсекретаря СНБО принимал участие в коррупционных схемах поставок военной продукции госпредприятию Укроборонпром.

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Теги: укроборонпром, юрий луценко, Гладковский
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