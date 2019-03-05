Гладковский-младший подал в суд на журналистов

Игорь Гладковский (скриншот видео)

Фигурант расследования о хищении оборонного комплекса, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста-расследователя Дениса Бигуса. Об этом сообщает портал Судебная власть.

Гладковский-младший подал иск 4 марта 2019 года в Подольский районный суд Киева. Дело №: 758/2931/19.

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Ответчики - общественная организация "ТОМ 14", руководитель программы Наши гроши Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова. Судья – Владимир Гребенюк.

25 февраля журналисты обнародовали расследование о возможных махинациях группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского.

В схеме, по данным проекта Наші гроші, участвовали сам Гладковский, его сын Игорь и несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов, в том числе глава Укроборонпрома Павел Букин.

Журналисты заявляют, что связанные c Гладковским-младшим фирмы-прокладки несколько лет поставляли Укроборонпрому контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам. В одном из сюжетов речь шла о завышении цен на авиадетали для контракта с Казахстаном.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского, а затем и уволил. Сын Гладковского записал ролик-пародию на расследование.