Луценко узнал о задержании Гримчака постфактум - ГПУ

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Юрий Луценко узнал о задержании замминистра Юрия Грымчака постфактум. Об этом на брифинге в четверг заявил прокурор ГПУ Алексей Донской.

При этом Донской подчеркнул, что перед прокурорами как правило ставят задачи сообщать заранее о планируемых процессуальных действиях. Вчера генпрокурор и управляющий заместитель о задержании узнали уже после него.

"Они были проинформированы только постфактум. Когда уже все произошло", - пояснил Донской.

Вечером 14 августа 2019 года НАБУ, СБУ и ГПУ рапортовали, что задержали Гримчака и его "помощника" по подозрению в требовании взятки в $1,1 млн: его взяли якобы при получении части средств - $480 000.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что те якобы требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

сообщил, что те якобы требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. В МинВОТ сразу же заявили, что задержание Гримчака не касается его работы в министерстве, и у него нет никаких помощников.

В ГПУ уточнили, что задержание Гримчака не касается дела о нападении на Татьяну Чорновол в декабре 2013 года.

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