Жена Гримчака рассказала об имуществе: У нас даже машины нет

Юлия Гримчак (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)

Жена задержанного замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака Юлия Гримчак рассказала об их имуществе. Семья Гримчак владеет только трехкомнатной квартирой, ни авто, ни сбережений нет. Об этом она заявила сегодня на брифинге.

"У нас на сегодняшний день есть только трехкомнатная квартира, у нас даже машины нет. О каких деньгах, изъятых у нас, идет речь? Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца, а дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей", - сказала она.

По ее словам, она безработная, поскольку учится в двух магистратурах - дневной и заочной: "Он кормит меня, трех детей и двух мам, вчера одна из них была прооперирована".

По ее словам, во время вчерашнего обыска в квартире изъяли только два телефона - ее и ребенка, и пять пуль

Отвечая на вопрос, считает ли она это давлением власти, Гримчак сказала: "Я абсолютно точно уверена, что привязали мужа к каким-то обстоятельствам, абсолютно точно. Он не нардеп, он единственный, кто защищает сегодня Порошенко по всем каналам и объясняет людям гениальность этого человека и сколько он для страны сделал. Понятно, что лучше всего Гримчака прижать".