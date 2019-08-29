Луценко: Я хорошо отношусь к своему преемнику

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Юрий Луценко и вероятный кандидат на эту должность Руслан Рябошапка вместе пришли на заседание правоохранительного комитета. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Рябошапка сказал, что сегодня за его кандидатуру проголосуют в парламенте, а Луценко сказал, что хорошо относится к своему приемнику.

Правоохранительный комитет поддержал постановление 10/18 о снятии Луценко с поста генпрокурора. Сначала ему предложили выступить и дали на это три минуты. Луценко рассмеялся и отказался.