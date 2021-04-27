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Львовский облсовет призывает расследовать присуждение Киве научной степени

27.04.2021, 22:35
Львовский облсовет призывает расследовать присуждение Киве научной степени - Фото
Фото - Львовский облсовет

Львовский облсовет принял сегодня обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров об отмене решения диссертационного совета о присуждении научной степени народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве. Облсовет также просит провести расследование обстоятельств защиты диссертации. Об этом сообщает пресс-служба органа.

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В сообщении говорится, что депутаты облсовета "возмущены" сообщением о решении присудить Киве ученую степень кандидата наук.

"Члены диссертационного совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки", – говорится в обращении.

Депутаты считают, что существующая система создает препятствия для молодых ученых.

"Гнилая бюрократическая система, через которую необходимо пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развитии украинской науки, однако помогает лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой", – отметили депутаты Львовского облсовета.

Они просят Минобразования принять соответствующие меры и отменить это решение.

"Таким образом будет остановлено издевательство над украинским образованием", – отметили депутаты.

  • Вчера, 26 апреля, депутат ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук. Теперь Минобразования должно принять решение и выдать Киве диплом кандидата наук. Но если обнаружат нарушения в работе диссертационной комиссии, министерство может отменить это решение.
  • На защиту Кивы не пустили ряд журналистов. 
  • Журналисты Bihus.info проанализировали диссертацию Кивы и обнаружили в ней ряд существенных недостатков, нивелирующих ее научную ценность, а также поддельные, по мнению журналистов, сопроводительные документы.
  • Как оказалось, минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидат наук, еще пятеро — доктор наук.
Вадим Ребрина
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научная степень Львов наука образование илья кива
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