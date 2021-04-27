Не только Кива. Во фракции ОПЗЖ минимум 13 кандидатов наук и пятеро докторов

Как минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидат наук, еще пятеро — доктор наук. Всего во фракции – 44 депутата. Такие данные содержатся в государственном реестре "Науковці України".

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Кандидаты наук:

- Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;

- Олег Волошин получил степень в области политических наук в 2012 году;

- Юрий Загородний получил степень в области педагогики в 2004 году;

- Александр Колтунович получил степень в области экономики в 2012 году;

- Тарас Козак получил степень в области экономики в 2000 году;

- Дмитрий Исаенко получил степень в области госуправления в 2012 году;

- Владимир Кальцев получил степень в области экономики в 2001 году;

- Михаил Папиев получил степень в области экономики в 2004 году;

- Юрий Павленко получил степень в области философских наук в 2010 году;

- Наталия Королевская получила степень в области экономики в 2011 году;

- Николай Скорик получила степень в области экономики в 2003 году;

- Ренат Кузьмин получил степень в области юридических наук в 1999 году;

- Григорий Мамка получил степень в области юридических наук в 2012 году.

Доктора наук:

- Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;

- Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году;

- Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году;

- Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году;

- Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.

Вчера, 26 апреля, депутат ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук.

На защиту Кивы не пустили ряд журналистов.

Журналисты Bihus.info проанализировали диссертацию Кивы и обнаружили в ней ряд существенных недостатков, нивелирующих ее научную ценность, а также поддельные, по мнению журналистов, сопроводительные документы.

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Вадим Ребрина

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