Не только Кива. Во фракции ОПЗЖ минимум 13 кандидатов наук и пятеро докторов
Как минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидат наук, еще пятеро — доктор наук. Всего во фракции – 44 депутата. Такие данные содержатся в государственном реестре "Науковці України".
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Кандидаты наук:
- Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;
- Олег Волошин получил степень в области политических наук в 2012 году;
- Юрий Загородний получил степень в области педагогики в 2004 году;
- Александр Колтунович получил степень в области экономики в 2012 году;
- Тарас Козак получил степень в области экономики в 2000 году;
- Дмитрий Исаенко получил степень в области госуправления в 2012 году;
- Владимир Кальцев получил степень в области экономики в 2001 году;
- Михаил Папиев получил степень в области экономики в 2004 году;
- Юрий Павленко получил степень в области философских наук в 2010 году;
- Наталия Королевская получила степень в области экономики в 2011 году;
- Николай Скорик получила степень в области экономики в 2003 году;
- Ренат Кузьмин получил степень в области юридических наук в 1999 году;
- Григорий Мамка получил степень в области юридических наук в 2012 году.
Доктора наук:
- Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;
- Сергей Левочкин получил степень в области экономики в 2004 году;
- Михаил Макаренко получил степень в области медицины в 2015 году;
- Виктор Медведчук получил степень в области юридических наук в 1997 году;
- Александр Пономарев получил степень в области экономики в 2018 году.
- Вчера, 26 апреля, депутат ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук.
- На защиту Кивы не пустили ряд журналистов.
- Журналисты Bihus.info проанализировали диссертацию Кивы и обнаружили в ней ряд существенных недостатков, нивелирующих ее научную ценность, а также поддельные, по мнению журналистов, сопроводительные документы.
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