Ляшко: Будем собирать подписи о неконституционности роспуска Рады

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии РПЛ Олег Ляшко заявил, что его команда уже завтра, 22 мая, начинает сбор подписей 45 народных депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом Ляшко написал в Facebook.



Лидер Радикальной партии заявил, что "Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию" и предупредил, что, по его мнению, Украина оказалась в одном шаге о "реванша регионалов".

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Ляшко отметил при этом, что команда его партии готова к выборам и пойдет на них.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Рады. Внеочередные выборы в парламент, согласно тексту документа, назначены на 21 июля 2019 года. В команде Зеленского журналисту LIGA.net объяснили, что указ официально будет опубликован после заседания Рады, назначенного на 22 мая.