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Ляшко назвал шуткой свои слова об амбиции стать президентом в 2029 году

Ляшко назвал шуткой свои слова об амбиции стать президентом в 2029 году - Фото
Виктор Ляшко (скриншот с видео)
01.07.2020, 21:35

Главный санитарный врач сомневается, что в 2029 году будут помнить его фамилию

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал шуткой свои слова о возможном участии в выборах президента в 2029 году. Об этом Ляшко сказал в эфире программы Мокрик по живому на hromadske.

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На вопрос журналиста, почему речь идет о выборах 2029 г, а не 2024-го, Ляшко ответил: "Потому что надо стать политической фигурой... Это была шутка, и мы должны это понимать". После этого он еще несколько раз на уточняющие вопросы сказал, что это была шутка.

В целом о возможности баллотирования пусть даже в неопределенном будущем главный санврач сказал: "Если мы в 2029 году будем помнить фамилию Ляшко, главный санитарный врач Украины, который может влиять на страну, то... Но я не думаю, что...".

Касательно своего возможного участия в выборах мэра Киева Ляшко сказал, что официальной позиции по этому поводу еще нет, а слухи комментировать он не хочет.

"Если будет такой разговор (предложение поддержки на выборах от команды президента Владимира Зеленского, - ред.), я думаю, что вы услышите официальную позицию и президента, и главного санврача", - сказал Ляшко.

  • 28 мая Ляшко не исключил, что будет баллотироваться в мэры Киева.
  • 27 июня в одном из интервью он сказал о возможности выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2029 году.
Вадим Ребрина
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