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Виктор Ляшко заявил о возможных амбициях стать президентом в 2029 году

Виктор Ляшко заявил о возможных амбициях стать президентом в 2029 году - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.06.2020, 17:49

Говоря о выдвижении в мэры Киева, главный санврач отметил, что мало кто ответил бы "нет" на такое предложение, и рассказал о желании стать президентом

О возможности выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2029 году заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью главному редактору издания ГОРДОН Алесе Бацман.

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Отвечая на вопрос о возможном выдвижении его кандидатуры на выборах мэра Киева от партии Слуга народа, Ляшко предложил спросить его, не хотел бы он стать президентом, и ответил: "Наверное, да". По его словам, он вряд ли будет выдвигаться на следующих выборах в 2024 году, но допустил возможность выдвижения в 2029-м.

"Если вы будете помнить фамилию Ляшко, потому что с ковидной эпидемией мы точно справимся за этот период времени", - уточнил он.

На повторный вопрос, хотел бы он стать мэром Киева, Ляшко ответил: "Я думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение".

  • 20 мая президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все задуманное.
  • 28 мая Ляшко не исключил, что будет баллотироваться в мэры Киева.
Денис Юдин
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