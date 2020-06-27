Виктор Ляшко заявил о возможных амбициях стать президентом в 2029 году

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

О возможности выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2029 году заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью главному редактору издания ГОРДОН Алесе Бацман.

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Отвечая на вопрос о возможном выдвижении его кандидатуры на выборах мэра Киева от партии Слуга народа, Ляшко предложил спросить его, не хотел бы он стать президентом, и ответил: "Наверное, да". По его словам, он вряд ли будет выдвигаться на следующих выборах в 2024 году, но допустил возможность выдвижения в 2029-м.

"Если вы будете помнить фамилию Ляшко, потому что с ковидной эпидемией мы точно справимся за этот период времени", - уточнил он.

На повторный вопрос, хотел бы он стать мэром Киева, Ляшко ответил: "Я думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение".

20 мая президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все задуманное.

28 мая Ляшко не исключил, что будет баллотироваться в мэры Киева.