"Люди с красными повязками – диверсанты России". Полиция сделала объявление
На фоне вторжения России полиция призвала обращать особое внимание на людей с красными элементами на одежде. Об этом заявило Министерство внутренних дел в Telegram.
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"Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде", – говорится в сообщении.
Корреспондент LIGA.net, который вступил в роту охраны Киева, сообщил, что в военкомате объяснили: люди с красным скотчем – это диверсионно-разведывательные группы России.
В МВД также призвали граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.
Сообщать о подозрительных предметах и людях с красными элементами на одежде надо по номеру 102.
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