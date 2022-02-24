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"Люди с красными повязками – диверсанты России". Полиция сделала объявление

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 11:52
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

На фоне вторжения России полиция призвала обращать особое внимание на людей с красными элементами на одежде. Об этом заявило Министерство внутренних дел в Telegram.

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"Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде", – говорится в сообщении.

Корреспондент LIGA.net, который вступил в роту охраны Киева, сообщил, что в военкомате объяснили: люди с красным скотчем – это диверсионно-разведывательные группы России.

В МВД также призвали граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

Сообщать о подозрительных предметах и людях с красными элементами на одежде надо по номеру 102.

Марк Сировой
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