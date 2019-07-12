Люстрация "от Зеленского" беспокоит Запад: обсуждают в FT

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Идея президента Владимира Зеленского провести люстрацию всех чиновников, занимавших посты в 2014-первой половине 2019 гг. вызвала беспокойство у западных партнеров Украины. Об этом пишет журналист Роман Олеарчик в своей статье для Financial Times.

11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект о люстрации лиц, которые в период с 23.02.2014 г. по 19.05.2019 г. занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

Большая семерка раскритиковала законопроект, отметив, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции Достоинства.

Среди западных партнеров Украины, в частности, бизнесменов, ходят слухи о том, что, в случае вступления в силу закона о люстрации, чиновники эпохи пятого президента Петра Порошенко не смогут вести даже частную деятельность, например, юридическую.

Лицо из окружения Зеленского сообщило журналисту FT, что истинная цель этой инициативы - добыча электоральных баллов перед внеочередными выборами в Верховную Раду 21 июля. Собеседник сомневается, что у Зеленского всерьез воспринимают возможность такой люстрации.