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МАГАТЭ выносит на Совбез ООН соглашение с Украиной и РФ по безопасности ЗАЭС – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 22:05
МАГАТЭ выносит на Совбез ООН соглашение с Украиной и РФ по безопасности ЗАЭС – Reuters - Фото
Рафаэль Гросси (Фото - скриншот из видео)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в мае представить на заседании Совета Безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной о безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters.

Четыре источника в дипломатических кругах сообщили агентству, что в ближайшее время может быть заключена формальная договоренность МАГАТЭ с Украиной и Россией о гарантиях безопасности для Запорожской АЭС. 

Руководство МАГАТЭ в предшествующие месяцы приложило значительные усилия для того, чтобы получить гарантии безопасности для крупнейшего в Европе ядерного объекта в условиях продолжения боевых действий. Для этого Гросси несколько раз посещал Киев и Москву.    

Источники Reuters расценивают ситуацию как "многообещающую" и отмечают, что Украина, которая "долгое время выступала против этого плана", теперь его поддержала при том, что позиция России остается "менее понятной".

План Гросси заключается в том, чтобы предполагаемое соглашение рассмотрел Совет Безопасности ООН. Точная дата заседания Совбеза пока не определена, однако оно может состояться еще до конца мая. 

Детали проекта соглашения неизвестны. Ранее Гросси озвучивал требования о запрещении размещать на ЗАЭС тяжелые вооружения и отказе от ведения огня в районе станции, а также выдвигал идею о "защитной зоне" ЗАЭС.

По данным двух источников, речь также может идти о полном исключении присутствия на станции военных. Один источник сказал, что один из пунктов соглашения может предусматривать гарантии для украинского персонала ЗАЭС.

Дипломаты также сказали Reuters, что пока не понимают, какими практическими мерами может быть обеспечено выполнение подобных пунктов.   

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Сергей Бережной
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