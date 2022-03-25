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Макаров в "серой зоне", оккупанты пытаются его захватить, но не могут – генерал Грузевич

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 15:24
Макаров в
Макаров (Скриншот видео Нацполиции)

Поселок Макаров Киевской области сейчас полностью не контролируют ни украинские, ни российские войска. Об этом сообщил на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

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"Макаров на сегодняшний день, он, скажем так, "в серой зоне". Он и ими не до конца занят, он ими не контролируется. И нашими войсками... Он не контролируется никем на сегодняшний день, можно так сказать. Но принимаются меры, в ближайшее время... Потому что через Макаров пролегает путь логистического обеспечения", – сказал генерал.

Грузевич объяснил, что силы российских оккупантов сейчас очень растянуты, поэтому они в определенных местах то появляются, то отходят.

"То есть враг действует наскоками. Пробует. Ищет слабые места. Как мы говорим, проводит разведку боем – где можно в ближайшее время продвинуться вперед. Но у него не получается. То есть Макаров, можно сказать, почти серая зона – ни вашим, ни нашим", – сказал бригадный генерал.

  • Вчера сообщалось, что Макаров освобожден от оккупантов, но находится в зоне поражения вражеской артиллерии. Глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил, что наши войска "усилили свои позиции в Макарове".

Читайте также: Кадры из отвоеванного пгт Макаров, откуда Силы обороны выбили российских оккупантов: видео

Наталия Медведева
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