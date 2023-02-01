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Макеев: Будапештский меморандум для всех стран мира дал плохой сигнал о ядерном оружии

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 09:05
Макеев: Будапештский меморандум для всех стран мира дал плохой сигнал о ядерном оружии - Фото
Алексей Макеев (Фото – Oleksii Makeiev, Facebook)

Нарушение Россией Будапештского меморандума и последующее непредоставление Украине полной поддержки в области безопасности от США и Британии дали плохой сигнал о ядерном оружии для всех стран мира. Об этом в интервью DW заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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Украине казалось, что она получила гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, но это оказались лишь заверения, отметил Макеев.

"Россия нарушила этот Будапештский меморандум, а мы не получили полной поддержки безопасности от США, Великобритании и других ядерных государств. Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора", – сказал он.

СПРАВКА. Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы пытаются разогнать новость в духе "Макеев хочет ядерное оружие для Украины". Однако из полного текста интервью видно – речь шла о гарантиях безопасности и их моделях.

Поэтому Украина хочет начать дискуссию о гарантиях безопасности, отметил Макеев. Одну из таких идей представил президент Владимир Зеленский – Договор безопасности.

"Это обсуждается сейчас во всех столицах. Важно, чтобы весь мир позаботился о том, чтобы эти гарантии были подкреплены конкретными инструментами, которые помогут сделать так, чтобы Россия их не нарушила", – добавил посол.

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Марко Сировой
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ядерное оружие будапештский меморандум алексей макеев гарантии безопасности
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