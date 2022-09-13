Расмуссен: Новый договор безопасности — это не очередной Будапештский меморандум

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, комментируя представленные сегодня контуры рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, подчеркнул, что Киевский договор безопасности будет существенно отличаться от Будапештского меморандума 1994 года, и объяснил, чем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателями рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины – руководителем ОП Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Расмуссеном. Они презентовали главе государства наработанные группой рекомендации по будущим гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать основой документа под названием "Киевский договор безопасности" (Kyiv Security Compact).

"Я подробно ознакомился с этим документом. Полагаю, что он подготовлен на высоком уровне. Это первый, но очень важный шаг. Эти рекомендации должны стать основой будущего договора безопасности", – отметил Зеленский.

По его мнению, очень важно, чтобы будущий договор подписали лидеры мощнейших государств. Следует сосредоточиться на тех странах, которые продемонстрировали мощную поддержку Украины после начала полномасштабной войны с Россией, сказал он.

Ермак отметил, что в основе представленных предложений идея создания коалиции гарантов безопасности Украины, которая должна опираться на систему соглашений, объединенных в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве. Кроме основного единого для всех договора, между Украиной и отдельными государствами-гарантами могут быть заключены двусторонние договоры, которые должны урегулировать детальные аспекты отношений между странами в вопросах поддержки безопасности.

Со своей стороны Андерс Фог Расмуссен поздравил Украину, ее народ и ВСУ с успехами, которые сейчас наблюдаются на фронте.

"Мы видим, что одной из лучших гарантий является обеспечение того, чтобы Украина имела значительную военную силу, способную противостоять любому нападению", – отметил Расмуссен.

Он подчеркнул, что Киевский договор безопасности будет существенно отличаться от Будапештского меморандума 1994 года.

"Речь идет не об обязательстве воздерживаться от каких-либо действий, а наоборот – предоставлять все то, что нужно Украине для обеспечения своей защиты", – объяснил Расмуссен.

Зеленский также отметил важность того, чтобы украинское общество, мир и международные организации знали разницу между будущим документом безопасности и Будапештским меморандумом.

Сегодня Офис президента показал контуры рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, которые разработаны по поручению президента Владимира Зеленского.

Вадим Ребрина

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