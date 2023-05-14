Макрон: Геополитически Россия уже проиграла, она становится вассалом Китая

Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L'Opinion.

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По мнению Макрона, Россия фактически "вошла в подчинение Китаю", а также "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море", из-за того, что действия Кремля вынудили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.

"Еще два года назад такое и представить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение", – сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что "Россия не должна выиграть эту войну в военном измерении" и что Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления, и в том, чтобы "подготовить вопрос о гарантиях безопасности на переговорах, которые неизбежно состоятся".

"Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространена на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко", — сказал Макрон.

Сегодня французские медиа сообщили, что президент Владимир Зеленский планирует сразу после завершения визита в Германию прилететь в Париж.

4 мая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сказала в интервью, что Макрон может снова начать звонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы "не усиливать его ментальную изоляцию".

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