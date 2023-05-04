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Путин в параллельной реальности, возможно, Макрон снова начнет ему звонить — МИД Франции

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 13:23
Путин в параллельной реальности, возможно, Макрон снова начнет ему звонить — МИД Франции - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон может снова начать звонить диктатору Владимиру Путину, чтобы "не усиливать его ментальную изоляцию". Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью Radio France.

По ее словам, Макрон и Путин не разговаривали с осени 2022 года, однако вполне возможно, что звонки возобновятся. 

"Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", — сказала Колонна.

Она отметила, что сначала Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте. 

"Путь к переговорам, несомненно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление точно так же, как мы помогаем ему политически, дипломатически. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", — подчеркнула министр.

  • В преддверии визита в Китай Макрон и президент США Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.
  • Во время визита Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
  • По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си Цзиньпина по войне России против Украины.

Читайте также: Си на встрече с Макроном направил сигнал России: Ядерное оружие нельзя применять

Дмитро Гриниченко
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