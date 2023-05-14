Зеленский после Германии летит во Францию – Le Figaro

Президент Владимир Зеленский планирует сегодня после завершения визита в Германию прилететь в Париж. Об этом сообщает Le Figaro.

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Газета сообщила, что сегодня вечером Зеленского намерены встретить на авиабазе Велизи Вилакубле под Парижем премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Источники издания во французской администрации утверждают, что на утро 15 мая намечена встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце.

Guerre en Ukraine : Zelensky attendu à Paris ce dimanche https://t.co/v6hihwHgXR — Le Figaro (@Le_Figaro) May 14, 2023

LIGA.net запросила подтверждение у пресс-службы президента Украины, однако ответ пока не получила.

8 февраля 2023 года Зеленский уже был с заранее необъявленным визитом в Париже.

13 мая Зеленский начал новую серию европейских визитов с поездки в Италию и Ватикан, а в ночь на 14 мая прилетел в Германию.

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