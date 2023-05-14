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Зеленский после Германии летит во Францию – Le Figaro

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 18:10
Зеленский после Германии летит во Францию – Le Figaro - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский планирует сегодня после завершения визита в Германию прилететь в Париж. Об этом сообщает Le Figaro.

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Газета сообщила, что сегодня вечером Зеленского намерены встретить на авиабазе Велизи Вилакубле под Парижем премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Источники издания во французской администрации утверждают, что на утро 15 мая намечена встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце.

LIGA.net запросила подтверждение у пресс-службы президента Украины, однако ответ пока не получила.

 

Сергей Бережной
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визитВладимир Зеленскийфранция
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