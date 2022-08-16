Макрон и премьер Индии решили работать вместе над прекращением войны РФ против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились работать вместе, чтобы положить конец войне России против Украины. Об этом по итогам их телефонного разговора сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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"Глава государства и премьер-министр Индии обсудили войну, которую Россия ведет в Украине, и ее дестабилизирующие последствия для остального мира. Президент Республики подчеркнул решимость Франции и впредь поддерживать Украину, и два лидера договорились работать вместе, чтобы положить конец конфликту", – сказано в сообщении.

Также Макрон подтвердил важность скоординированных действий международного сообщества в противодействии продовольственному кризису. В связи с этим два лидера подчеркнули актуальность структуры, предлагаемой инициативой FARM, для обеспечения прозрачности сельскохозяйственных рынков и предотвращения спекулятивного поведения, для оказания помощи населению, наиболее подверженному риску отсутствия продовольственной безопасности, и для укрепления сельскохозяйственного суверенитета стран за счет дальнейшего развития местного производства.

Reuters сообщает, что Индия в последние недели все чаще покупает российской уголь за азиатскую валюту, избегая оплаты в долларах, чтобы снизить риск нарушения западных санкций против России.

14 августа Соединенные Штаты Америки сообщили Индии, что индийское судно использовалось для поставки связанного с Россией топлива в Нью-Йорк.

Вадим Ребрина

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