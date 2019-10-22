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Макрон и Путин обсудили встречу в нормандском формате

Макрон и Путин обсудили встречу в нормандском формате - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото - EPA)
22.10.2019, 06:38

Стороны договорились о продолжении подготовки встречи на уровне МИД и помощников лидеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин вчера вечером провели телефонную беседу, в которой обсуждали переговоры в нормандском формате и ситуацию в Сирии. Об этом сообщают пресс-службы президентов Франции и России.

При обсуждении саммита в нормандском формате лидер страны-оккупанта подчеркнул "целесообразность его тщательной подготовки" и повторил позицию, что Украина "должна имплементировать формулу Штайнмайера" в свое законодательство. 

Стороны договорились, что дальнейшая работа по подготовке встречи будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел.

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владимир путин эмманюэль макрон нормандский формат
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