Макрон и Путин обсудили встречу в нормандском формате

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин вчера вечером провели телефонную беседу, в которой обсуждали переговоры в нормандском формате и ситуацию в Сирии. Об этом сообщают пресс-службы президентов Франции и России.

При обсуждении саммита в нормандском формате лидер страны-оккупанта подчеркнул "целесообразность его тщательной подготовки" и повторил позицию, что Украина "должна имплементировать формулу Штайнмайера" в свое законодательство.

Стороны договорились, что дальнейшая работа по подготовке встречи будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел.

8 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко высказал мнение, что Путин ищет основания, чтобы отменить встречу в нормандском формате.

Вадим Пристайко отменить встречу в нормандском формате. 19 октября о нормандской встрече с Путиным беседовала по телефону федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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