Макрон и Путин обсудили встречу в нормандском формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин вчера вечером провели телефонную беседу, в которой обсуждали переговоры в нормандском формате и ситуацию в Сирии. Об этом сообщают пресс-службы президентов Франции и России.
При обсуждении саммита в нормандском формате лидер страны-оккупанта подчеркнул "целесообразность его тщательной подготовки" и повторил позицию, что Украина "должна имплементировать формулу Штайнмайера" в свое законодательство.
Стороны договорились, что дальнейшая работа по подготовке встречи будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел.
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