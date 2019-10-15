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Пристайко: Вопрос о снятии санкций не обговаривается

Пристайко: Вопрос о снятии санкций не обговаривается - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
15.10.2019, 07:54

Глава МИД сообщил, что Украина призвала Европу усилить санкции

Вопрос о снятии санкций не обговаривается на уровне европейской дипломатии, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам, сообщает Укринформ.

Пристайко заверил, что во время общения в формате Совета ЕС в Люксембурге и на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе он убедился: позиция европейских министров не отличается от позиции депутатов. Они понимают, какую опасность для всех, а не только для Украины, создает сейчас Россия.

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"Во время встречи мы услышали важные для нас слова, что санкции должны остаться, пока Россия не выполнит (свою часть соглашений - ред.). Вопрос о снятии санкций или о том, что кто-то от них устал, не обговаривается", - сообщил Пристайко.

Глава МИД добавил, что во время встречи с министрами иностранных дел стран Европы в Люксембурге Украина призвала усилить санкции, в частности, в ответ на проведение так называемых "выборов" в Крыму.

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