На встрече глав МИД Пристайко призовет Европу "дожать Россию"

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко намерен просить европейские страны поддержать Украину в момент, когда ей приходится идти на болезненные шаги. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, какой месседж он хотел бы донести на встрече глав МИД стран Европы в Люксембурге 14 октября, Пристайко сказал: "Он заключается в том, что украинская власть сейчас идет на определенные, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста... Я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать. Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до военного противостояния".

Пристайко добавил, что Украина хочет использовать санкционное давление Европы для того, чтобы принудить Россию пойти на уступки.

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