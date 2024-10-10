Макрон заявил, что Франция проведет "ядерную конференцию" на следующей неделе

Эммануэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна проведет конференцию по ядерной безопасности 17 октября. Об этом он сообщил на пресс-брифинге с Владимиром Зеленским.

"В рамках работы, начатой в Швейцарии, было решено провести несколько тематических конференций. Франция в соответствии со своими обязательствами организует конференцию по ядерной безопасности 17 октября", — сказал Макрон.

Также, по словам президента Франции, страны "большой семерки" (G7) приняли ряд "важных решений" касательно Украины, а на следующей неделе состоится "важная встреча" с Евросоюзом. Макрон отметил, что уже подготовлен план работы по военному и дипломатическому сотрудничеству и все "движется вперед в соответствии с соглашениями".

Зеленский по итогам пресс-брифинга поблагодарил Макрона и Францию за то, что они делают для Украины.

"Очень ценим, что Франция в рамках работы, начатой ​​в Швейцарии, – первого Саммита мира – организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите. Спасибо за постоянную и ощутимую поддержку Франции, всегда действенную помощь и лидерство", — написал украинский президент.