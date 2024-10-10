Макрон заявив, що Франція проведе "ядерну конференцію" наступного тижня

Еммануель Макрон (Фото: ОП)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна проведе конференцію з ядерної безпеки 17 жовтня. Про це він повідомив на пресбрифінгу з Володимиром Зеленським.

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"У рамках роботи, розпочатої у Швейцарії, було вирішено провести кілька тематичних конференцій. Франція відповідно до своїх зобов'язань організує конференцію з ядерної безпеки 17 жовтня", — сказав Макрон.

Також, за словами президента Франції, країни "великої сімки" (G7) ухвалили низку важливих рішень щодо України, а наступного тижня відбудеться важлива зустріч з Євросоюзом. Макрон зазначив, що вже підготовлено план роботи з військової та дипломатичної співпраці і все "рухається вперед відповідно до угод".

Зеленський за підсумками пресбрифінгу подякував Макрону та Франції за те, що вони роблять для України.

"Дуже цінуємо, що Франція в рамках роботи, розпочатої у Швейцарії, – першого Саміту миру – організує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки та захисту. Дякую за постійну та відчутну підтримку Франції, завжди дієву допомогу та лідерство", — написав український президент.