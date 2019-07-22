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Максим Бурбак проигрывает на выборах в Верховную Раду

Максим Бурбак проигрывает на выборах в Верховную Раду - Фото
Максим Бурбак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 13:23

Глава фракции Народный фронт проиграл конкуренту от Слуги народа Валерию Божку

Народный депутат и глава фракции Народный фронт Максим Бурбак проиграл на досрочных выборах в Раду кандидату от Слуги народа Валерию Божку по 204-му округу, находящемуся в Черновецкой области. По результатам обработки более 60% протоколов разрыв между кандидатами составляет почти 10000 голосов, свидетельствуют данные ЦИК

Народный депутат уже признал поражение в Facebook.

Максим Бурбак - народный депутат VII-VIII созывов. Вступил в партию Народный фронт в сентябре 2014 года. Глава ОО Межрегиональный аграрный союз, г. Черновцы.

Ранее стало известно, что Игорь Кононенко не попадет в IX созыв парламента. 

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выборы максим бурбак
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