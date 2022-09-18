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Маляр призвала волонтеров "не хвастаться публично", какую помощь и куда привезли

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 20:43
Маляр призвала волонтеров
Ганна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

Замминистра обороны Анна Маляр призвала волонтеров не сообщать публично, какую помощь и в какой именно госпиталь они доставили. Об этом она написала в Telegram.

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"К примеру, почему мы всегда просим – не хвастаться публично, какую помощь вы привезли в госпиталь и не светить сам госпиталь? Мы хорошо знаем, что у россиян есть координаты госпиталей. Но для них важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар", – написала Маляр.

Поэтому все, что попадает в публичную плоскость с координатами и точными названиями, становится их мишенью, "в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой", отметила замминистра.

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Вадим Ребрина
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волонтерство пропаганда Анна Маляр
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