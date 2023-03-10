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Маляр рассказала об очередной информационной кампании РФ по Бахмуту

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 14:26
Маляр рассказала об очередной информационной кампании РФ по Бахмуту - Фото
Анна Маляр (скриншот видео)

Минобороны фиксирует очередную информационную атаку россиян относительно Бахмута, целью которой является спровоцировать в украинском обществе дискуссию о том, стоит ли защищать город. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Технология, по ее словам, выглядит так:

- Запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы президент, Залужный и Сырский имеют разные позиции в вопросах решений по Бахмуту. Это не так, заметила Маляр.

- Дискредитируют лично командующего Сухопутными войсками.

- Придумывают политические подтексты военных решений.

- Пытаются показать, что они своих берегут, а украинское командование якобы не считается с жизнями. В действительности все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших – у оккупантов, по данным Генштаба, их в несколько раз больше.

Цель распространения такой информации:

- Посеять в украинском обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут. "Делают они это путем вбросов о неважности этого направления. Но учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов они в это задействовали, именно они считают это направление стратегическим", – отметила Маляр.

- Посеять сомнение и недоверие к украинским военным решениям и людям, которые их принимают.

"Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность", – написала замминистра.

  • 2 марта Маляр заявила, что в настоящее время наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута. Кампания направлена на деморализацию украинского общества и военных.

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Вадим Ребрина
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война бахмут Анна Маляр
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