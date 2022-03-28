Малюська: 42 страны поддерживают расследование военных преступлений России в Гааге

После рабочего визита в Гаагу министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о том, что 42 страны уже подали заявления и поддержали расследование военных преступлений России. Об этом написали в Министерстве юстиции Украины.

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В случае признания Международным уголовным судом совершение военных преступлений на территории Украины – все причастные будут задержаны в любой стране, где признается юрисдикция этого суда. Их могут признать виновными и лишить свободы на длительный срок.

"Мне сложно представить цивилизованную европейскую страну, которая не задержала бы и не передала МУС какого-то военного преступника, например, политического или военного руководителя из России. Такой приговор будет означать, что дипломатический паспорт, скорее всего, россиянам не поможет, они будут арестованы на территории любой европейской или другой страны, признающей юрисдикцию МУС, переданы в Гаагу и получат заключения", – сообщается в заявленни.

Анна Чуданова

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